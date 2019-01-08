Ташкент, 8 января, 2019, 14:54 — ИА Регнум. В Узбекистане на всех железнодорожных вокзалах и в международных аэропортах создадут специальные места для осуществления религиозных молитв и омовения, сообщает агентство Podrobno.uz. Издание отмечает, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился создать молельные комнаты до 1 июня текущего года.

Kremlin.ru Митрополит Волоколамский Иларион

«Кроме того, с 1 января 2018 года во всех гостиницах Узбекистана появились молитвенные коврики, а также Коран. Согласно новым правилам, в каждой гостинице как минимум в 30% от общего числа номеров должны находиться знаки, указывающие направление в сторону киблы, а молитвенные коврики и Коран — в одной десятой части всех номеров», говорится в публикации. Новые стандарты, отмечает издание, введены с целью создания удобств для выполнения религиозных обрядов гостями, которые посещают республику в рамках паломнического туризма.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, во времена правления Узбекистаном Ислама Каримова наличие в гостинице молельного коврика для мусульман грозило заведению огромными штрафами. Кроме того, правоохранительные органы могли ворваться в номер постояльца в поисках мусульманской атрибутики.

Ранее, около трех лет назад, глава отдела внешних связей РПЦ митрополит Иларион пожаловался корреспонденту ИА REGNUM, что в номер одной из ташкентских гостиниц, где остановился митрополит, ночью ворвались люди в военной форме и устроили обыск и допрос. После этого, не извинившись, военные покинули номер высокопоставленного священника, не принеся никаких извинений.