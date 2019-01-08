Москва, 8 января, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Доллар США продолжает дешеветь. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже сегодня, 8 января.

ИА REGNUM Рубль и доллар

В начале торгов российский рубль продолжил укрепляться относительно иностранных валют. Укрепление происходит на фоне роста мировых цен на нефть.

В ходе торгов доллар США кратковременно опускался ниже отметки 67 рублей. На этой отметке доллар в последний раз находился 18 декабря 2018 года.

Расчетом на «завтра» в начале торгов доллар снизился до 67,11 рубля, (в ходе торговой сессии кратковременно падал ниже 67 рублей). Евросоюзный евро — 76,8 рубля.