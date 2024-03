Вашингтон, 8 января, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Американской портал We Are The Mighty («Мы могучие») составил рейтинг худших военно-воздушных сил в мире за 2018 год.

Данный рейтинг вряд ли можно назвать объективным, так как его составителя явно использовали разные критерии при оценки ВВС тех или иных стран.

10-е место в антирейтинге составители отдали Канаде. Главной претензией портала We Are The Mighty к канадским ВВС является то, что власти этой страны не захотели закупать «замечательные» американские F-35 и слишком долго возились со своими устаревшими вертолетами и самолетами.

На шестое место (между Ираном и Пакистаном) составители поместили ВВС Украины. В статье указывается, что в ходе войны в Донбассе украинская авиация либо убивает мирных жителей, либо её самолеты сбивают вооруженные силы Донбасса. Никакого реального противодействия ополченцам Донбасса украинские ВВС оказать не смогли.

Кроме того, украинские самолеты падают и без помощи противника. В 2018 году рухнул Су-27 украинских ВВС, в результате чего погиб американский пилот. Также портал вспомнил инцидент 2002 года, когда Су-27 украинских ВВС во время показательных выступлений упал на толпу зрителей. Тогда погибли 83 человека.

Все это свидетельствует о крайне плохом обслуживании техники, слабой подготовке летчиков и их «безрассудстве».

Парк самолет украинских ВВС был создан ещё во времена Советского Союза, и большинство боевых машин уже давно выработали свой ресурс.

Также отмечается, что, когда Россия присоединила к себе Крым, в её распоряжении оказались 45 самолетов украинских ВВС, тем самым РФ оказала Украине «огромную услугу».

Кроме Украины, в рейтинг также вошли ВВС Китая, Греции, Мексики, Саудовской Аравии, КНДР и Сирии.