Вашингтон, 8 января, 2019, 08:44 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом накануне, 7 января, сообщила пресс-служба Белого дома.

Дональд Трамп

В ходе разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг вывода американских войск из Сирийской Арабской Республики. Вывод американских войск из Сирии в сообщении Белого дома назван «решительным, целенаправленным и скоординированным».

Также Макрон и Трамп затронули вопросы экономического сотрудничества между двумя странами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент Трамп объявил о том, что США выводят свои войска из Сирии, так как добились в этой стране всех поставленных целей. Решение Трампа привело к отставке министра обороны США Джеймса Мэттиса, который был категорически не согласен с действиями президента.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что вывод американских войск из Сирии — это тактический ход, а американская стратегия и американское присутствие на Ближнем Востоке остаются неизменными. В чем, однако, эта стратегия заключается, Помпео не уточнил.