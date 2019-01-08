Вашингтон, 8 января, 2019, 08:00 — ИА Регнум. Американский актёр Роберт Рут, знакомый многим по фильмам «Криминальное чтиво» и «Бешеные псы», скончался в штате Калифорния, в городе Торранс. Об этом в ночь на 8 января сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на сына Рута, Монти.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

Сообщается, что актёр умер ещё 29 декабря после перенесённой им пневмонии, но известно об этом стало только сейчас. У актёра остались трое детей и двое внуков.

Роберт Рут родился в 1936 году в Чикаго. С 17 лет он служил в морской пехоте, затем, после изучения актёрского мастерства в чикагском Театре Гудмана, начал свою кинокарьеру, снявшись в фильмах «Маршрут 66» и в «Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?» в эпизодических ролях. После этого Рут продолжил свою кинокарьеру в Голливуде.

Актёр Роберт Рут известен российским зрителям, прежде всего, по фильмам Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» и «Бешеные псы».

Кроме того, актёр снялся в таких фильмах, как «Рокки», «Поймай меня, если сможешь», а также в сериалах «Миссия невыполнима», «Чародей», «Зелёные просторы».