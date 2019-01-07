Санкт-Петербург, 8 января, 2019, 00:31 — ИА Регнум. На Стрелке Васильевского острова Санкт-Петербурга в последние дни новогодних каникул разворачиваются красочные световые представления, собирающие тысячи зрителей.

Дарья Драй ИА REGNUM Символ Фестиваля — Жар-Птица

У исторического здания Биржи проходит Фестиваль огня «Рождественская звезда». Седьмого января, на первом дне фестиваля, символом которого стала Вифлеемская звезда, побывал корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Световое шоу на здании Биржи

Дарья Драй ИА REGNUM Шоу на здании Биржи

Дворцовый мост и прилегающая территория вокруг Биржи были перекрыты для транспорта еще за 2,5 часа до начала события. На фестиваль пришло очень много людей — на Стрелке вообще не было свободного места.

Дарья Драй ИА REGNUM Биржа с инсталляцией

Как отмечают организаторы, «Рождественская звезда» возрождает традиции Петровской эпохи. Это подчеркивается и местом проведения фестиваля. Ведь именно у стрелки Васильевского острова, где в XVIII веке находился торговый порт Петербурга и было много заморских гостей, по указу императора Петра I впервые в России возвели большой пиротехнический «театрум», который обслуживали до 600 пиротехников.

Дарья Драй ИА REGNUM Жар-Птица на Фестивале огня

Дарья Драй ИА REGNUM Факелоносцы

Дарья Драй ИА REGNUM Факелоносцы Фестиваля огня

Теперь на этом месте, напротив Зимнего дворца, разворачиваются световые и огненные представления с использованием современной оптической и лазерной техники, 3D-графики, взлетают в небо фейерверки.

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители фестиваля

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль огня «Рождественская звезда»

В этом году в Фестивале огня принимают участие команды пиротехников из Санкт-Петербурга, Москвы и Эстонии. Они показывают свои шоу-программы поочередно.

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители фестиваля

Дарья Драй ИА REGNUM Шоу огня

Дарья Драй ИА REGNUM Файер-шоу

Ради удобства зрителей запуски пиротехнических снарядов происходят с разных точек, чтобы красочные узоры в небе видно было всем пришедшим на Стрелку. Хедлайнером Фестиваля света стал рекордсмен по выдуванию огня Сергей Порицкий.

Дарья Драй ИА REGNUM Фейерверк с пляжа Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление пиротехников

Добавим, что каждые полчаса мероприятие на Стрелке сопровождал салют с пляжа Петропавловской крепости.

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль огня «Рождественская звезда»

Пиротехника — лишь часть праздничного действа. Полноправными участниками Фестиваля огня стали световые и лазерные художники, дизайнеры компьютерной графики и анимации, танцоры и артисты.

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление пиротехников на фестивале

Дарья Драй ИА REGNUM Пиротехнический эпизод фестиваля

Темой 3D видеопроекций стали рождественские и сказочные истории: о храбром Щелкунчике, возрождающейся из пепла птице Феникс, тайнах затерянной Атлантиды и многие другие.

Дарья Драй ИА REGNUM Фейерверк над пляжем Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Финальное пиротехническое шоу

Кроме того, на фасад Биржи была спроецирована инсталляция, созданная с помощью технологий виртуальной реальности. Ее автором стали петербургский художник-график Тимур Нургалиев и VR-дизайнеры. Основой для создания инсталляции была 3D-модель здания Биржи.

Дарья Драй ИА REGNUM Пиротехническое шоу в завершение фестиваля

Дарья Драй ИА REGNUM Пиротехнический финал

В ходе представления на реальном здании Биржи живые картины возникали и трансформировались на глазах у зрителей. Завершился первый день Фестиваля огня общим представлением команд пиротехников в зимнем петербургском небе.

Дарья Драй ИА REGNUM Небо Петербурга расцвечено

Дарья Драй ИА REGNUM Фейерверк в небе Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Финальное пиротехническое шоу Фестиваля огня

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в целом первый день фестиваля прошел интересно, однако свои коррективы внесла погода — снег с дождем затрудняли видимость.

В последний день новогодних каникул, 8 января, «Рождественская звезда» вновь соберет зрителей на Стрелке Васильевского острова, с 19:00 до 21:00 мск. Мероприятие проводится при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Его категория 6+, а вход для всех свободный.