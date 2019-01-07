Санкт-Петербург, 8 января, 2019, 00:31 — ИА Регнум. На Стрелке Васильевского острова Санкт-Петербурга в последние дни новогодних каникул разворачиваются красочные световые представления, собирающие тысячи зрителей.

Дарья Драй ИА REGNUM
Символ Фестиваля — Жар-Птица

У исторического здания Биржи проходит Фестиваль огня «Рождественская звезда». Седьмого января, на первом дне фестиваля, символом которого стала Вифлеемская звезда, побывал корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM
Световое шоу на здании Биржи
Дарья Драй ИА REGNUM
Шоу на здании Биржи

Дворцовый мост и прилегающая территория вокруг Биржи были перекрыты для транспорта еще за 2,5 часа до начала события. На фестиваль пришло очень много людей — на Стрелке вообще не было свободного места.

Дарья Драй ИА REGNUM
Биржа с инсталляцией

Как отмечают организаторы, «Рождественская звезда» возрождает традиции Петровской эпохи. Это подчеркивается и местом проведения фестиваля. Ведь именно у стрелки Васильевского острова, где в XVIII веке находился торговый порт Петербурга и было много заморских гостей, по указу императора Петра I впервые в России возвели большой пиротехнический «театрум», который обслуживали до 600 пиротехников.

Дарья Драй ИА REGNUM
Жар-Птица на Фестивале огня
Дарья Драй ИА REGNUM
Факелоносцы
Дарья Драй ИА REGNUM
Факелоносцы Фестиваля огня

Теперь на этом месте, напротив Зимнего дворца, разворачиваются световые и огненные представления с использованием современной оптической и лазерной техники, 3D-графики, взлетают в небо фейерверки.

Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители фестиваля
Дарья Драй ИА REGNUM
Фестиваль огня «Рождественская звезда»

В этом году в Фестивале огня принимают участие команды пиротехников из Санкт-Петербурга, Москвы и Эстонии. Они показывают свои шоу-программы поочередно.

Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители фестиваля
Дарья Драй ИА REGNUM
Шоу огня
Дарья Драй ИА REGNUM
Файер-шоу

Ради удобства зрителей запуски пиротехнических снарядов происходят с разных точек, чтобы красочные узоры в небе видно было всем пришедшим на Стрелку. Хедлайнером Фестиваля света стал рекордсмен по выдуванию огня Сергей Порицкий.

Дарья Драй ИА REGNUM
Фейерверк с пляжа Петропавловской крепости
Дарья Драй ИА REGNUM
Выступление пиротехников

Добавим, что каждые полчаса мероприятие на Стрелке сопровождал салют с пляжа Петропавловской крепости.

Дарья Драй ИА REGNUM
Выступление артистов
Дарья Драй ИА REGNUM
Фестиваль огня «Рождественская звезда»

Пиротехника — лишь часть праздничного действа. Полноправными участниками Фестиваля огня стали световые и лазерные художники, дизайнеры компьютерной графики и анимации, танцоры и артисты.

Дарья Драй ИА REGNUM
Выступление пиротехников на фестивале
Дарья Драй ИА REGNUM
Пиротехнический эпизод фестиваля

Темой 3D видеопроекций стали рождественские и сказочные истории: о храбром Щелкунчике, возрождающейся из пепла птице Феникс, тайнах затерянной Атлантиды и многие другие.

Дарья Драй ИА REGNUM
Фейерверк над пляжем Петропавловской крепости
Дарья Драй ИА REGNUM
Финальное пиротехническое шоу

Кроме того, на фасад Биржи была спроецирована инсталляция, созданная с помощью технологий виртуальной реальности. Ее автором стали петербургский художник-график Тимур Нургалиев и VR-дизайнеры. Основой для создания инсталляции была 3D-модель здания Биржи.

Дарья Драй ИА REGNUM
Пиротехническое шоу в завершение фестиваля
Дарья Драй ИА REGNUM
Пиротехнический финал

В ходе представления на реальном здании Биржи живые картины возникали и трансформировались на глазах у зрителей. Завершился первый день Фестиваля огня общим представлением команд пиротехников в зимнем петербургском небе.

Дарья Драй ИА REGNUM
Небо Петербурга расцвечено
Дарья Драй ИА REGNUM
Фейерверк в небе Петербурга
Дарья Драй ИА REGNUM
Финальное пиротехническое шоу Фестиваля огня

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в целом первый день фестиваля прошел интересно, однако свои коррективы внесла погода — снег с дождем затрудняли видимость.

В последний день новогодних каникул, 8 января, «Рождественская звезда» вновь соберет зрителей на Стрелке Васильевского острова, с 19:00 до 21:00 мск. Мероприятие проводится при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Его категория 6+, а вход для всех свободный.