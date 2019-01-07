Париж, 7 января, 2019, 15:35 — ИА Регнум. Французская компания Netatmo представила «умный» дверной замок, взаимодействующий со смартфоном и другими электронными устройствами. Об этом сообщает The Verge.

Netatmo.com Netatmo Smart Video Doorbell

Netatmo Smart Video Doorbell представляет собой дверной звонок с встроенными микрофоном, динамиком и видеокамерой. Устройство является частью «интернета вещей», оно может взаимодействовать с другими электронными приборами. Например, звонок может передать сигнал на смартфон, выведя изображение с видеокамеры устройства на экран мобильного телефона. Пользователи звонка от Netatmo смогут ответить посетителю через смартфон, даже если находятся вне дома.

Также устройство может использоваться в качестве камеры наружного наблюдения, сохраняя видеозапись на встроенную карту microSD. Начало продаж Netatmo Smart Video Doorbell запланировано на середину 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой половине 2018 года российские мобильные операторы заработали около 5,9 млрд рублей на проектах в области «интернета вещей», согласно оценкам компании «ТМТ Консалтинг».