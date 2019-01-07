Сан-Хосе, США, 7 января, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Федеральный суд США начал рассматривать иск Федеральной торговой комиссии США против компании Qualcomm. Об этом сообщает Reuters.

Maurizio Pesce Qualcomm

Федеральная торговая комиссия США обвиняет Qualcomm в том, что компания злоупотребляет патентным лицензированием в сфере производства мобильных чипов. По мнению регулятора, это приводит к тому, что Qualcomm становится монопольным производителем чипов для 4G модемов, использующихся в мобильных устройствах.

Во время первого судебного заседания адвокат Боб Ван Нест, представляющий Qualcomm, сообщил, что в устройствах двух крупнейших производителей смартфонов в мире Samsung и Huawei используется только 38% и 22% модемов Qualcomm соответственно. Он подчеркнул, что это свидетельствует о высокой конкуренции на этом рынке.

Отметим, рассмотрение иска проходит на фоне долгосрочного юридического противостояния между компаниями Qualcomm и Apple. Компания Apple использовала чипы Qualcomm при производстве смартфонов iPhone, но сотрудничество компаний было прекращено в 2017 году.

Сейчас Apple переходит на использование чипов компании Intel, однако Qualcomm добивается запрета на продажу старых моделей iPhone, которые производятся с нарушением патентных прав.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Qualcomm удалось добиться того, что продажи iPhone 7 и 8 были прекращены в Германии. 20 декабря 2018 года окружной суд в Мюнхене вынес соответствующее решение, а в январе устройства iPhone этих моделей были исключены из списка доступных товаров в интернет-магазине Apple в Германии.