Хелена, США, 6 января, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Международная группа учёных установила, что жизнедеятельность муравьёв-листорезов приводит к увеличению выбросов парниковых газов. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society.

Alexas_Fotos Муравей

Количество выбросов парниковых газов в тропических лесах распределяется неравномерно, однако у учёных нет точного объяснения этого явления.

Группа биологов из США и Франции под руководством Фионы Сопер из Университета штата Монтана отметила, что повышенное количество выбросов наблюдается в районах, где обитает значительное количество муравьёв-листорезов из родов Atta and Acromyrmex. Исследователи обнаружили, что в некоторых районах, в которых гнездились колонии этих муравьёв, количество выбросов оксида азота было сопоставимо с выбросами, производимыми предприятиями по очистке сточных вод.

Муравьи этих видов значительно влияют на структуру леса, они способны удалять до 8% от общего количества лесных листьев. Возле колоний они создают свалки, которые могут располагаться как на открытом грунте, так и в виде подземных сооружений. Учёные предположили, что именно эти свалки генерируют большое количество оксида азота.

Полевые исследования, проведённые на юго-западе Коста-Рики, подтвердили, что колебания концентрации выбросов парниковых газов в парниковых лесах в значительной степени объясняются деятельностью муравьёв-листорезов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года учёные из Австрии и Швейцарии опубликовали исследование, показавшее, что муравьи Lasius niger способны «объявлять карантин». Если в колонии начинается вспышка заболевания, то насекомые ограничивают контакты с муравьиной маткой и особями, ухаживающими за личинками.