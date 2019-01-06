Брисбен, Австралия, 6 января, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев уступил представителю Японии Кею Нисикори в финальном матче турнира в Брисбене (Австралия), сообщает 6 января Сhampionat.com.

si.robi Даниил Медведев

Медведев уступил девятой ракетке мира в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 6:2.

Соперники провели на корте 2 часа 6 минут. За это время японец три раза подал навылет, трижды ошибся на подаче и смог реализовать 5 из 15 возможных брейк-пойнтов.

В свою очередь, Даниил Медведев восемь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 3 из 6 возможных брейк-пойнтов.

Отметим, это двенадцатая победа японского теннисиста на международных турнирах. Призовой фонд турнира составляет 527,8 тысяч долларов.