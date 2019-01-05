Москва, 5 января, 2019, 19:37 — ИА Регнум. В Магнитогорске семьи граждан, погибших при обрушении части многоэтажки в Магнитогорске, получат по миллиону рублей. Об этом говорится в распоряжении правительства России № 1-р, которое 5 января подписал Дмитрий Медведев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Семьи погибших получат единовременное пособие в размере 1 млн рублей, также им возместят расходы на погребение в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению. Те граждане, которые получили из-за обрушения тяжкий или средний вред здоровью, смогут рассчитывать на 400 тыс. рублей, а те, у кого лёгкий вред здоровью — на 200 тыс.

Кроме того, по 100 тыс. рублей дадут гражданам, которые потеряли имущество первой необходимости. Также люди смогут рассчитывать на 10 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего на эти цели из резервного фонда правительства России будет выделено 65 140 тыс. рублей. Правительству Челябинской области этим распоряжением предписано предоставить в МЧС списки погибших и пострадавших граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также выплаты пострадавшим и семьям погибших будут произведены на уровне Челябинской области. Размеры выплат ранее утвердил губернатор Борис Дубровский.

Напомним, рано утром 31 декабря в Магнитогорске после взрыва обрушилась часть многоэтажки. 39 человек погибли.