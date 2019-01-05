Москва, 5 января, 2019, 19:57 — ИА Регнум. Посетители и работники Центрального детского мира (ЦДМ) в Москве были эвакуированы из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом 5 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу Москве.

Пожарная тревога

Информация о срабатывании сигнализации по адресу Театральный проезд, дом 5, где находится ЦДМ, была получена в ГУ МЧС по городу в 17:23 мск. По прибытии пожарных расчётов на место вызова была проведена разведка. Возгорания обнаружено не было.

Сообщается, что в целях безопасности люди были выведены из здания ЦДМ администрацией ещё до прибытия пожарных. Всего было эвакуировано 800 человек.

Предварительной причиной срабатывания противопожарной сигнализации стало приготовление пищи в одной из сетевых закусочных, расположенной в здании ЦДМ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о эвакуации 117 человек из-за возгорания в отеле «Мега-Палас» в городе Южно-Сахалинске Сахалинской области. Приехавшие на вызов пожарные установили, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электроцепи кондиционера на третьем этаже отеля. Пострадавших в результате инцидента нет.