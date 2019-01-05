Лос-Анджелес, США, 5 января, 2019, 15:15 — ИА Регнум. В американском городе Торранс (США, штат Калифорния) в боулинг-клубе Gable House Bowl произошла стрельба. Об этом сегодня, 5 января, сообщает местная полиция.

Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Стрельба

В полиции заявили, что жертвами инцидента стали несколько человек. Также в правоохранительных органах посоветовали гражданам держаться подальше от места происшествия.

По данным местных СМИ, стрельбе в боулинг-клубе предшествовала большая драка. Затем последовали выстрелы — от четырех до девяти. Очевидцы сообщают о двух погибших.

Пока полиция на раскрывает детали произошедшего.