«Ушёл мой друг». Не стало народного артиста России Ивана Бортника
Москва, 5 января, 2019, 05:59 — ИА Регнум. Народный артист России Иван Бортник скончался вечером 4 января на 80-м году жизни, сообщил его друг и коллега Владислав Маленко в Facebook.
Цитата из к/ф «Место встречи изменить нельзя». реж Станислав Говорухин. 1979. СССР
Иван Бортник в роли «Промокашки»
«Ребята, ушёл мой друг Иван Бортник… к Володе Высоцкому ушёл», — говорится в сообщении.
«Прощай, Ваня», — написал в Instagram Станислав Садальский.
https://www.instagram.com/p/BsO_jE0D9ty/
Напомним, с 1967 году Бортник работал в Театре на Таганке, был очень дружен с Владимиром Высоцким. Всенародную известность принесла актеру роль бандита Промокашки из фильма «Место встречи изменить нельзя».