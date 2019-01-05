Пекин, 5 января, 2019, 05:25 — ИА Регнум. Образцы шести биологических видов завезены на Луну китайской межпланетной станцией «Чанъэ-4» для формирования там мини-биосферы, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Russian.news.cn Межпланетная станция «Чанъэ-4»

Уточняется, что «Чанъэ-4» привез на Луну семена картофеля, хлопчатника, рапса, резуховидки, дрожжевые грибки и личинки плодовой мухи. В корпорации пояснили:

«Как ожидается, это позволит сформировать на Луне мини-биосферу и вырастить там первый цветок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Чанъэ-4» «приземлилась» на обратной стороне Луны 3 января в 05:26 мск. В этот же день Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники опубликовала сделанные станцией фотографии.