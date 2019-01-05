Берлин, 5 января, 2019, 03:14 — ИА Регнум. Последний шанс остался у России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью DPA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Комментируя судьбу российско-американского договора, который Вашингтон собирается расторгнуть в одностороннем порядке, Столтенберг заявил:

«Важно то, что у России сейчас последний шанс».

«Последний шанс», по словам главы альянса, заключается в том, что Москва должна «вернуться к соблюдению» РСМД, иначе он «развалится».

Напомним, Вашингтон ультимативно потребовал от России «соблюдать» РСМД, иначе договор будет расторгнут: в начале декабря американский госсекретарь Майк Помпео дал Москве 60 дней на устранение «нарушений». Речь шла о недовольстве американцев российской крылатой ракетой 9М729 (SSC-8) «Новатор».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 января Помпео напомнил, что осталось 30 дней, после которых договор будет расторгнут. Он при этом отметил, что Москва «не предпринимает должных мер» по улаживанию проблемы.