Таллин, 4 января, 2019, 16:11 — ИА Регнум. По ситуации на 1 января 2019 года в Эстонии проживает 1 366 020 человек, сообщает эстонский национальный вещатель rus.err.ee со ссылкой на данные регистра народонаселения.

DFID — UK Department for International Development Нигерийки

В сравнении с данными за 1 января 2018 года, когда в Эстонии проживало 1 361 683 человека, населения увеличилось на 4337 человек. Также увеличилось и число лиц с эстонским гражданством до 1 146 1717человек.

В 2018 году больше всего в Эстонии росла численность граждан Нигерии (увеличение на 38%) и Индии (на 30%). Так, по состоянию на 1 января 2019 года в Эстонии проживает 600 граждан Нигерии и 691 граждан Индии.

Что касается граждан Российской Федерации, то, по состоянию на 1 января в Эстонии проживает 88 785, по сравнению с 1 января 2018 года их численность сократилась на 1%, то есть на 948 человек.