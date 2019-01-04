Нью-Дели, 4 января, 2019, 12:27 — ИА Регнум. 3 января индийский штат Керала охватили масштабные акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией и погромы. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», причиной беспорядков стало посещение двумя женщинами младше 50 лет индусского храма Сабаримала.

(сс) KannanVM Протест против посещения женщинами младше 50 лет индусского храма Сабаримала. Индия

Инициатором демонстраций выступила ультраправая индусская организация под названием «Сабаримала Карма Самитхи» (СКС). В отдельных районах штата Керала акции протеста переросли в вооружённые столкновения. Участники демонстраций блокировали дороги и даже предприняли попытки взорвать офисы местной правящей партии при помощи самодельных взрывных устройств. Полиции пришлось применить против протестующих водометы. В результате операций местных правоохранительных органов было задержано более 600 человек.

Ранее верховный суд Индии отменил запрет на посещение храма Сабаримала женщинами в возрасте от 10 до 50 лет. Несмотря на официальное разрешение толпы протестующих верующих не пускают паломниц в храм. Считается, что посещение данной святыни женщинами в указанном возрасте оскверняет индусского бога Айяппу. Протесты вспыхнули после того, как рано утром 2 декабря две женщины 40 лет смогли попасть в храм.