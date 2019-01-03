Воронеж, 3 января, 2019, 20:06 — ИА Регнум. Дом Гарденина — старейший дом-памятник Воронежа — в ночь с 1 на 2 января. О пожаре в социальной сети в группе «Архдозор vrn» сообщили 3 января общественники.

Wisconsin Department of Natural Resources Дым пожара

«Позавчера, 1 января опять горел дом Гарденина. Площадь возгорания была большой, дом частично лишился крыши. Кто виноват? Собственник. Мэрия. Не обеспечившая надёжную консервацию объекта культурного наследия федерального значения», — говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в службу спасения 2 января около 02:34, в 3:16 огонь был потушен. Пламя повредило стены внутри здания и кровлю на площади 30 кв.м.

Дом Гарденина расположен в переулке Фабричный — тихом центре Воронежа. Дом был построен в 1735 году и сегодня является самым старым зданием-памятником в городе. Здание является объектом культурного наследия, но при этом дом, который к тому же до недавнего времени был жилым, находится в аварийном состоянии. Отметим, что в мае 2018 года это здание уже горело.