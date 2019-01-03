Нижний Новгород, 3 января, 2019, 18:39 — ИА Регнум. Комиссия с начала года инспектирует работу региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Нижегородской области. 3 января в работе комиссии приняли участие вице-губернатор региона Андрей Харин, министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Роман Любарский, и.о.министра экологии Наталья Мочалина, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

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В целом, работу региональных операторов оценили положительно.

«Я проверяю, как организован вывоз мусора в районах Нижегородской области, с утра 1 января. В первый день нового года не везде было идеально, но сегодня система работает хорошо. И в Дзержинске, и в Заволжье, и в Городце, где мы были сегодня, контейнеры и контейнерные площадки чистые», — отметил Харин.

Работа по вывозу мусора контролируется на всех этапах: от контейнерной площадки до полигона, где будет захоронен мусор, не подлежащий вторичной переработке. Все мусоровозы оснащены навигаторами, что позволяет отслеживать их движение в полном объеме. Усиленный контроль будет продолжаться до конца новогодних праздничных дней.

По словам исполнительного директора ООО «Экология» Андрея Паршина, в течение месяца маршруты мусоровозов будут оптимизированы, а на контейнерных площадках появятся объявления с указанием интервала вывоза отходов, что позволит жителям контролировать работу операторов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, для выявления проблемных точек при переходе на новую систему обращения с ТКО вывоз мусора начался 25 декабря.

На территории области работают девять операторов. Ранее был установлен тариф на вывоз ТКО: тарифная вилка для девяти операторов колеблется от 601,59 до 744,72 рубля за кубометр.