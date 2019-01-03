Рига, 3 января, 2019, 18:03 — ИА Регнум. По данным департамента статистики Литвы, общий грузооборот в портах стран Прибалтики за 11 месяцев 2018 года составил 144,78 млн тонн, что на 7,665 млн тонн больше, чем за соответствующий период 2017 года, пишет латвийский портал Baltic Course.

(сс) Algirdas Порт в Клапейде

Основная часть от общего объема переваленного груза приходится на Латвию — 41,8%, на второй месте Литва — 35,3%, в эстонских же портах этот показатель составил 22,9%.

В рассматриваемый период во всех прибалтийских странах перевалка грузов увеличилась: в портах Латвии на 5,9% до 60,5 млн. тонн, в Литве на 6,2% до 51,077 млн. тонн, в Эстонии — на 4,1% до 33,202 млн. тонн.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой половине 2018 года в латвийских портах наблюдалась тенденция падения грузооборота. Тогда министерство транспорта Латвии отмечало, что данная тенденция остается устойчивой для всех прибалтийских портов.