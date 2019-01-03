Рига, 3 января, 2019, 18:00 — ИА Регнум. Усиление угроз в отношении милитаризации Арктики напрямую влияет на интересы национальной безопасности Латвии и ее союзников, пишет латвийский портал MixNews. Об этом сообщается в ежегодном докладе министерства иностранных дел Латвии о проделанных и запланированных действиях в сфере национальной внешней политики государства и Европейского союза.

Иван Шилов ИА REGNUM В Арктике

В докладе отмечается, что изменение климата повлечет за собой существенные изменения в регионе Балтийского моря, который близко расположен к Арктике и к зоне вечной мерзлоты. Выделяются положительные последствия уменьшения ледяного покрова для осуществления своих национальных интересов в сфере транспорта и навигации. Однако отрицательным эффектом для стран региона Балтийского мора латвийское руководство видит в усилении «милитаризации Арктики».

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в докладе также обратил внимание, что современный международный порядок больше не является биполярным или однополярным. Идет «формирование нового миропорядка с несколькими центрами политической и экономической власти».