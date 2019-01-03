Москва, 3 января, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Власти Франции экстрадировали в Российскую Федерацию бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, выдачи которого российская сторона добивалась последние пять лет. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Под стражей

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России Кузнецов подозревается в тяжких финансовых преступлениях по части 4 статьи 159, части 4 статьи 160 и части 3 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере и растрате на 14 млрд рублей. Данный ущерб был причинен предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Кузнецов успел бежать от российского правосудия во Францию. С 2013 года российская юстиция добивалась выдачи экс-министра. В 2016 году премьер-министр Франции подписал распоряжение об экстрадиции Кузнецова в Россию. Однако адвокаты экс-министра подали апелляцию, которая рассматривалась ещё два года. В конце декабря 2018 года она была окончательно отклонена.