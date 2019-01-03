Вильнюс, 3 января, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Литовское издание Lietuvos rytas сегодня, 3 января, опубликовало материал, в котором рассказывает, как журналист их издания обратился в прокуратуру с просьбой начать расследование в отношении авторов публикации о лидере так называемых «лесных братьев» Адольфасе Раманаускасе Ванагасе. Журналиста Lietuvos rytas возмутила публикация одного из пользователей, в которой рядом с фотографией Ванагаса написано: «Лично убил больше 1000 соотечественников, даже младенцев. А. Раманаускас убийца, убивавший литовцев».

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Наказание

Публикацией первой записи поделилось порядка 260 пользователей, а дальше она стала хаотично распространяться по интернету. Шяуляйская прокуратура завела досудебное расследование. Обвинение грозит не только автору коллажа, если он будет установлен, но и всем, кто поделился и распространял эту запись.

Напомним, ранее за якобы оскорбление Ванагаса, за слова, что он ответственен за гибель гражданских лиц и был обыкновенным бандитом, депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов был признан нарушившим присягу, ему грозил импичмент, однако он сам сложил свои полномочия. Сейчас политик за свои слова проходит сразу по трём уголовным статьям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ванагас в 2018 году был официально признан руководителем страны в «оккупационный период». На основе его личности, игнорируя, что именно «лесные братья» — главные исполнители Холокоста в Литве, терроризировавшие мирное население и в послевоенный период, в современной Литве строится государственная идентичность и мифология.