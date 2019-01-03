Пекин, 3 января, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Линейка смартфонов Redmi китайской компании Xiaomi станет отдельным брендом. Об этом сообщает GizmoChina.

GEEK KAZU Смартфон Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил, что компания разделит выпускаемые смартфоны на два бренда. Под брендом Mi будут выходить устройства премиум-класса, а под Redmi — бюджетные смартфоны. Также бренды будут отличаться подходами к продажам, для Redmi будет сделан акцент на каналы электронной коммерции.

Отметим, подобной стратегии придерживается другая китайская компания Huawei, которая выпускает бюджетные телефоны под брендом Honor.