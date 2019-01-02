Ереван, 2 января, 2019, 21:10 — ИА Регнум. В период с 1 января по 25 декабря 2018 года число прибывших в Армению превысило число покинувших страну на 20 713 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Показатель за тот же период прошлого года был минус 25 932. То есть, из страны уехало на 25 932 человека больше, чем приехало», — написал Пашинян.

По его словам, эксперты прогнозировали, что по итогам 2018 года в Армении будет зарегистрировано положительное сальдо в размере 10 тысяч.

«То есть, реальный показатель превысил прогнозируемый вдвое», — написал Пашинян.