Лондон, 2 января, 2019, 17:27 — ИА Регнум. В 2019 году Соединенное королевство может начать новую главу в своей истории, если парламент страны поддержит соглашение о выходе из Евросоюза, достигнутое правительством и Брюсселем. Об этом в своем новогоднем послании заявила Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, представляющая консервативную партию, сообщает испанское издание 20 minutos.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«В ближайшие недели депутаты должны принять важное решение. Если парламент поддержит пакт, Соединенное королевство сможет перевернуть страницу», — сказала премьер-министр в своем телевизионном обращении.

В начале декабря Мэй решила отложить голосование за соглашение о Брексите в Палате общин на фоне отсутствия необходимой поддержки большинства. Политик надеется добиться новых уступок от Брюсселя и представить пакт в парламенте еще раз после 9 января.

Пресс-секретарь Downing Street, 10, где расположен кабинет главы британского правительства, заверил, что Мэй в течение новогодних праздников поддерживала контакты с другими европейскими лидерами. Однако им еще предстоит совместная работа, чтобы достичь дополнительных «юридических и политических гарантий», которых требует Лондон.

Премьер-министр Великобритании рассчитывает получить от Брюсселя разъяснения насчет защитного механизма, который был разработан, чтобы избежать появления «жесткой границы» между Северной Ирландией и остальной частью острова после выхода Соединенного королевства из ЕС. Консерваторы, критически настроенные по отношению к соглашению Мэй, считают, что из-за пункта об Ирландии страна может оставаться частью различных структур Евросоюза годами.

«Референдум [о Брексите] 2016 года привел к разделению, но мы все хотим лучшего для нашей страны, так что 2019-й может стать годом, в котором мы отбросим наши разногласия и вместе двинемся вперед, навстречу новым и прочным отношениям с нашими европейскими соседями», — подчеркнула глава правительства, подводя итоги года.

В декабре Тереза Мэй преодолела вотум недоверия, вынесенный ей соратниками по партии консерваторов, но впереди ее может ждать вотум недоверия правительству — если лидер лейбористской оппозиции Джереми Корбин решится на этот шаг.

Говоря о будущем, премьер-министр отметила, что страна не должна забывать о существовании других значимых задач, помимо Брексита, которые ей предстоит решить в 2019 году. Это стало еще одним аргументом в пользу того, что членам парламента стоит поддержать соглашение Мэй с ЕС, ведь тогда правительство сможет направить свою энергию на урегулирование других вопросов.

«Укрепить нашу экономику и выйти на новые рынки, чтобы создать новые рабочие места и возможности по всему Соединенному королевству, и построить жилые дома, в которых нуждается наша страна, чтобы все могли иметь собственное жилье», — вот некоторые из целей, обозначенных британским лидером.

Тереза Мэй также заверила, что правительство «многого добилось» в прошлом году: по ее словам, уровень занятости британцев достиг исторического максимума, внешний долг впервые на памяти поколения начал сокращаться, а количество людей, живущих в условиях крайней нищеты, находится на наиболее низком уровне.

Однако 20 minutos приводит и оппозиционную точку зрения. Лидер лейбористов Джереми Корбин утверждает, что премьер-министр втянула Британию в кризис своим «катастрофическим» управлением процессом Брексита. По мнению Корбина, Мэй заключила с Брюсселем невыгодное соглашение и «подвела жителей всей страны — как тех, кто голосовал за выход из ЕС, так и тех, кто хотел остаться».

«Мы не можем продолжать в том же духе. Лейбористская партия готовится к воплощению радикальной альтернативы, к восстановлению и трансформации нашей страны», — сказал предводитель оппозиционеров.