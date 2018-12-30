Москва, 30 декабря, 2018, 16:11 — ИА Регнум. В Москве состоится премьера спектакля художественного руководителя Московского музыкального театра «Амадей» Олега Митрофанова, сообщает 30 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Афиша спектакля «Колобок или давайте перестанем друг друга кушать»

Постановка носит название «Колобок или давайте перестанем друг друга кушать». Музыку к произведению написал известный пермский композитор Петр Куличкин, нашедший время для участия в данном проекте.

«Моя главная задача сейчас — закончить поэму для хора и оркестра «Камский мост» на стихи Владимира Радкевича. Это большая работа, и я стараюсь отвлекаться от неё как можно меньше. Тем не менее, для спектакля «Колобок» я посчитал необходимым сделать некоторое исключение», — отметил композитор.

Авторы спектакля определяют жанр постановки как детективная опера в 10 сценах. Литературной основой произведения стал рассказ Роберта Шекли, а также русские народные сказки.

Премьера спектакля состоится в новогодние праздники: 4 января в 15:00 в библиотеке истории русской философии «Дом А.Ф. Лосева».