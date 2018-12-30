Ванкувер, Канада, 30 декабря, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Нападающий сборной США по хоккею Джек Хьюз вынужден пропустить второй матч подряд на молодежном чемпионате мира по хоккею 2019 года, проходящему в Канаде, по причине травмы. Об этом сообщил 30 декабря главный со ссылкой на слова главного тренера американской молодежной сборной по хоккею Майка Хастингса журналист Крис Питерс в своём Тwitter.

(сс) Matthew Fournier Коньки

Как пишет Питерс, тренер американской молодежной сборной сообщил ему, что Джек Хьюз должен в ближайшее время вернуться к игре, потому что он провел хороший день, а кроме того у сборной США U20 впереди ещё один день отдыха.

«Посмотрим, как будут обстоять дела у игрока завтра, после чего и примем решение», — цитирует Крис Питерс слова Майка Хастингса.

17-летний Джек Хьюз считается фаворитом драфта НХЛ 2019 года и занимает в рейтингах многих экспертов из Северной Америки первое место.

Отметим, ранее молодежная сборная США по хоккею уступила в овертайме сборной Швеции со счетом 5:4. В следующем туре американским хоккеистам предстоит встреча со сборной Финляндии.