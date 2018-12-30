Пекин, 30 декабря, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» с шестью метеорологическими и одним экспериментальным спутником состоялся 29 декабря на космодроме «Цзюцюань». Об этом сообщает Синьхуа.

Sparktour Космодром Цзюцюань

Метеорологические спутники проекта «Юньхай-2» будут выполнять работы по зондированию атмосферы, ещё один запущенный спутник будет использоваться для экспериментов в области низкоорбитальной широкополосной связи.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Китай стал мировым лидером по количеству космических запусков. По состоянию на 25 декабря Китай совершил 37 космических запусков, США — 34, Россия — 18.