Москва, 30 декабря, 2018, 00:05 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба президента России.

Kremlin.ru Владимир Путин

Российский лидер принял участие в товарищеском хоккейном матче Ночной хоккейной лиги, который прошел на катке на Красной площади. В игре также поучаствовали министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, ветераны хоккея Павел Буре, Алексей Касаткин, Вячеслав Фетисов.

«Скоро праздник. Мы отдыхаем с ветеранами, с нашими хоккейными легендами. Лишний раз даётся возможность нам вспомнить о том, что они сделали для развития хоккея», — сказал президент России в интервью телеканалу «Россия 24».

Он пояснил, что данным матчем поклонники хоккея благодарят ветеранов за их вклад в развитие российского спорта. Про себя Путин сказал, что на лед он вышел, чтобы доставить себе удовольствие в преддверии Нового года.

Кроме того, Путин поведал, что во время российско-белорусских переговоров на высшем уровне он предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко также сыграть с ним в хоккей, а потом покататься на лыжах, но тот отказался, сославшись на занятость.

«Я ему предлагал, кстати. Сказал, что мы сегодня играем. Предложил ему остаться, но его понять можно, скоро Новый год, он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, дел текущих. Перед Новым годом их всегда очень много», — отметил президент Путин.

Но при этом президенту России все же удалось договориться с Лукашенко в ближайшем будущем сыграть вместе в хоккей и покататься на лыжах.

Стоит отметить, что матч на льду Красной площади завершился победой команды звезд хоккея, в которой также играли Путин и Шойгу — 14:10.