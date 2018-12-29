Москва, 29 декабря, 2018, 21:27 — ИА Регнум. Москва ожидает от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ реакции на заявления украинской стороны о захвате позиций в нейтральной зоне в Донбассе. Об этом говорится в распространённом 29 декабря комментарии МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«Возмущены заявлением советника президента Украины Юрия Бирюкова, сделанным в эфире телеканала «Прямой» 26 декабря. Политик буквально заявил следующее: «Практически вся так называемая серая зона уже сейчас полностью освобождена и взята под контроль», — отмечают в МИД.

В ведомстве подчёркивают, что опасное приближение вооружённых сил Украины к позициям ДНР и ЛНР в результате захвата «серой зоны» существенно повышает риск прямого боестолкновения.

Отмечается, что на фоне задержки процесса разведения сил в Донбассе, согласованного лидерами «нормандской четвёрки» ещё в 2016 году, подобные действия Украины выглядят как откровенная провокация, нацеленная на срыв мирного процесса.

При этом, как указывают в МИД, миссия ОБСЕ не реагирует на действия Киева, и эти факты не зафиксированы в её докладах.

«Ожидаем, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине всё-таки даст принципиальную оценку действиям украинской стороны. Это будет содействовать предотвращению возможной эскалации конфликта, поддержанию режима перемирия и выполнению соответствующих положений минского комплекса мер», — заявляют в МИД России.

Как передавало ИА REGNUM, 27 декабря помощник министра обороны Украины Юрий Бирюков заявил, что ВСУ установили контроль над двумя третями так называемой серой зоны вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. Позднее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что эти данные не соответствуют действительности, а все попытки вооружённых сил Украины продвинуться вперёд «жестко пресекаются».

28 декабря замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что военнослужащие 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ предприняли попытку продвижения в нейтральной зоне на Мариупольском направлении, однако вышли на своё минное поле. По его словам, двое украинских военнослужащих погибли, ещё трое получили ранения.