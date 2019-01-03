Москва, 3 января, 2019, 03:39 — ИА Регнум. Российское общество встречает новый, 2019 год в очень напряженном и озлобленном состоянии, что может отрицательно повлиять на избирательную кампанию и результаты губернаторских выборов в сентябре 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Jeff Kubina Напряжённая обстановка

«В целом год будет, конечно, непростой. Предполагаемое увеличение НДС, изменение параметров пенсионной системы — все это в любом случае будет влиять на общую ситуацию. Нельзя исключать, что ситуацию не будут подогревать еще извне. Сейчас наш народ очень озлоблен и в нашем обществе зреет недовольство. Достаточно одной небольшой искры, чтобы тут же происходили возгорания», — считает Нилов.

По его словам, пока что такие реакции носят только локальный характер, но тем не менее видно, что общество находится в напряжении.

«В другой обстановке неосторожные заявления разных чиновниц воспринимались бы более спокойно, реакция была бы совершенно другой. Но пенсионные изменения, повышение налогов, рост цен на глазах, увеличение тарифов ЖКХ и стоимости лекарств — это все порождает напряженность у людей, и это состояние напряженности приводит к мгновенным реакциям даже на предложения, которые озвучивают региональной власти, и совершенно не факт, что будут реализованы», — отметил Нилов.

В частности, считает он, эту ситуацию могут использовать в целях личной выгоды представители оппозиционных партий на предстоящих в сентябре региональных выборах.

«Нам предстоят серьезные выборы, и я думаю, что оппозиция, представители непарламентских партий, вложат все возможные силы и средства для того, чтобы эту ситуацию использовать. Нельзя забывать происходящее сегодня во Франции», — отметил Нилов.

При этом в ходе избирательной кампании власть не сможет использовать только позитивные шаги, так как для этого сегодня недостаточно ресурсов.

«Поэтому, мне кажется, будут предприниматься разные меры, как позитивные шаги, так и меры, которые не будут устраивать бизнес, налогоплательщиков или отдельные социальные группы или категории граждан. При этом я не исключаю каких-то громких и показательных шагов, например, усиления борьбы с коррупцией, несколько громких задержаний или арестов», — предполагает Нилов.