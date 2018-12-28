Донецк, 29 декабря, 2018, 00:18 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые получили ВСУ в Донбассе, будут переоборудованы в ударные беспилотники, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает 28 декабря «Донецкое агентство новостей».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономическая помощь

По его словам, президент Украины Петр Порошенко передал в Донбасс для ВСУ более 50 БПЛА. Украинские техники уже начали работу над переоборудованием этих устройств в ударные беспилотники.

Басурин добавил, что, помимо беспилотников, украинская армия получила самолеты, вертолеты, танки и бронемашины.

Напомним, Киев ведет гражданскую войну с 2014 года. Несмотря на Минские соглашения, Украина не ищет способа мирного решения конфликта, а продолжает попытки силового захвата республик.