Москва, 28 декабря, 2018, 21:22 — ИА Регнум. Стоимость эвакуации автомобилей, нарушивших правила парковки, в Москве увеличится впервые с 2013 года. Об этом сообщает 28 декабря пресс-служба ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

Л.П. Джепко Работа эвакуатора

Как уточняется, с 1 января 2019 года тариф будет скорректирован «с учётом инфляции и пересчёта экономически обоснованной цены».

В частности, стоимость эвакуации транспортных средств категории А и В с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил будет повышена с 3000 до 3200 рублей, категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил — с 5000 до 5200 рублей.

Эвакуация автомобилей категории В с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил, за исключением грузовых автомобилей, составит 7400 рублей, а для грузовых и негабаритных автомобилей — 49 200 рублей.

Как пояснили в департаменте транспорта Москвы, стоимость эвакуации автомобилей в столице сегодня ниже экономически обоснованной, поскольку за пять лет работы службы эвакуации увеличились затраты на топливо, заработную плату водителей и техников, затраты на ремонт и обслуживание эвакуаторов. В связи с этим, как отмечается, возникла необходимость пересмотреть и скорректировать тарифы.