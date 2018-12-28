Мадрид, 28 декабря, 2018, 14:36 — ИА Регнум. Власти Испании нашли аргументы против перезахоронения останков каудильо Франсиско Франко в соборе Альмудена в центре Мадрида. Правительство Мадрида составило 12-страничный отчет, по итогам которого настоятельно не рекомендует переносить могилу Франко в собор из соображений безопасности, пишет газета El País 28 декабря.

Франко. 1969

Главный аргумент правительства — перенос останков Франко в склеп собора является угрозой общественной безопасности. Во-первых, это людное место в центре столицы и такой шаг может спровоцировать теракт.

Во-вторых, собор скорее превратится в место паломничества франкистов, чем удаленная на 60 км от Мадрида Долина Павших, где сейчас покоятся останки каудильо. Если в 2018 году могилу Франко в Долине Павших посетили 366 тыс. человек, то в соборе в центре Мадрида число паломников увеличится в разы.

Кроме того, захоронение Франко в Альмудене может привести к столкновениям между политическими активистами из противоположных полюсов. Учитывая, что полиция не может действовать на территории храма, избежать серьезных эксцессов будет сложно.

«Расположение останков Франциско Франко в таком символическом месте, как собор, может активировать крайне правых, оскорбить жертв франкизма и многие социальные и политические сектора», — говорится в тексте.

Также отмечается, что перенос могилы в собор нарушил бы права верующих, которые приходят в Альмудену в религиозных целях.

Семья Франко выкупила участок в склепе собора Альмудена. Здесь покоится дочь диктатора Кармен Франко. Потомки требуют, чтобы останки их деда также были захоронены в этом склепе. Ранее семья Франко выступала против эксгумации Франсиско Франко из Долины Павших, однако власти нашли юридические способы обойти волю семьи и провели голосование о переносе останков в парламенте.

Спор между правительством Испании и потомками каудильо многократно нарушил планы властей по перезахоронению Франко. Осенью планировалось, что задача будет осуществлена до конца 2018 года. Теперь вице-президент Кармен Кальво заявляет, что это произойдет «через несколько недель». Где может быть перезахоронен Франсиско Франко, остается открытым вопросом.