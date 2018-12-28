Шанхай, Китай, 28 декабря, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Экс-председатель и заместитель партийного руководителя Шанхайского управления аэропортами У Цзяньжун был уличен во взяточничестве и выводе денег в иностранные банки, сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

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У был задержан за получение крупных сумм денег у третьих лиц, используя преимущества, которые ему давало его высокое положение генерального секретаря Шанхайского муниципального руководства и председателя и заместителя партийного руководителя Шанхайского управления аэропортов, отмечает издание.

Коррупционная деятельность чиновника длилась с 2006 по 2017 годы, об этом сообщили в первой ветке Шанахайской народной прокуратуры. У также был уличен в недекларировании огромных счетов в иностранных банках.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший замглавы внешней разведки Китая проведет остаток жизни в тюрьме в связи с получением взяток в особо крупных размерах, а также со «сливом» инсайдерской информации.