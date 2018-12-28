СМИ: Сирийская армия заняла Манбидж
Манбидж, Сирия, 28 декабря, 2018, 11:31 — ИА Регнум. По непроверенным данным, сирийская арабская армия вошла в город Манбидж 28 декабря, сообщает Al Masdar News.
Иван Шилов ИА REGNUM
Военный конфликт в Сирии
По информации источников, проверить которую агентство пока не смогло, сирийский город был занят после того, как с занимавшими его оппозиционными Демократическими силами Сирии (ДСС) было достигнуто соглашение.
Напомним, сирийский город Манбидж на протяжении долгого времени оставался камнем преткновения между США и Турцией. Для Анкары присутствие там ДСС, в которых ключевую роль играют курды, было неприемлемо. Турецкие власти неоднократно выступали с угрозами направить в город свои войска.