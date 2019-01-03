Москва, 4 января, 2019, 00:20 — ИА Регнум. В Госдуме намерены добиваться продления действия программы материнского капитала. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила глава комитета Госдумы по делам семьи Тамара Плетнева (КПРФ).

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Сертификат на материнский капитал

«Материнский капитал — это идея правительства, лично правительства. И идея была хорошая очень и есть хорошая. Единственное, что мы добились с вами вместе, — это продления материнского капитала пока до 2021 года, дальше будем снова говорить об этом же, потому что эту идею поддерживают наши мамы и наши семьи», — заявила Плетнева.

Программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. В 2019 году размер маткапитала индексироваться не будет, он составит 453 026 рублей, в 2020 году его размер вырастет до 470 241 рубля, к 2021 году — до 489 тыс. рублей.