Москва, 28 декабря, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Курс биткоина (ВТС) упал примерно на 38% за последний месяц из-за распродажи, вызванной разворотом BTC CASH. Многочисленные предупреждения о том, что цена BTC может упасть еще ниже вплоть до уровня $2000, заставили держателей продавать свои монеты быстро и безжалостно. Сейчас остаются только самые стойкие и верующие в будущее криптовалютного мира, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Singapore Castle Family Office Эльдияр Муратов.

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«Все криптовалютное сообщество подвергалось серьезному давлению с начала 2017 года. Внезапная распродажа, начиная с января 2018 года, предвещала бурный год как для BTC, так и для всего рынка криптовалют. Несмотря на тенденцию к снижению цены BTC, которая с начала 2018 года снизила рынок криптовалют примерно на $700 млрд, сообщество заявляло, что спрос остается высоким. Вопрос — почему?

По всей видимости, тот, кто не успел зайти до ноября-декабря 2017 года сейчас дождался своего часа и решился инвестировать накопленные средства в заветные монеты или их майнинг, желая повторить успех предшественников, а тот, кто успел и уже заработал, зафиксировал позиции и сидит в наличности, ожидая новых сигналов от рынка, для оформления дубля. Тем самым, мы увидели смену «поколений», — пояснил эксперт.

Однако общий тренд, поддерживающийся новостным потоком от регуляторов разных стран все еще негативный, и видимо, новое поколение верующих не настолько велико или их вера в новую валюту угасла в течение 2018 года. Таким образом, спрос не поддерживается, формула, когда майнинг остается прибыльным, рухнула и рынок несется вниз. Страх, непонимание сути, невидение дальних горизонтов, мысли о том, что заработать сейчас, как в декабре 2017 года больше не получится — все это сейчас сидит в головах многих инвесторов, удерживая их от входа в рынок. Сейчас общее настроение рынка является негативным к настоящему с ожиданием тригеров к 2019 году и больших перспектив к ближайшим 10−20 годам.

«На сегодняшний день рынок беспокоится о том, что давно обещанный рост институциональных инвестиций может не состояться, поскольку глобальные банки и финансовые учреждения откладывают или приостанавливают свои планы по запуску инвестиционных продуктов с BTC и иными криптовалютами», — отметил Муратов.

Решение о BTC фонде, которое должно быть оглашено в конце декабря (после многочисленных задержек и переносов дат) от Комиссии по ценным бумагам и биржам США, до сих пор с нетерпением ожидается всеми участниками, хотя недавняя волатильность рынка немного смягчила ожидания. Многие верующие в BTC и иные криптовалюты с нетерпением ждут на горизонте целого ряда институциональных продуктов, в том числе фьючерсов на BTC на бирже Nasdaq в Нью-Йорке с начала следующего года, а также ICE Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и Starbucks (поддерживаемой инвестиционной платформой Bakkt).

«Любое событие может стать катализатором для повышения цен на криптовалюты уже в 2019 году. Многие известные личности криптосообщества дают прогнозы с 5−6 нулями в конце, не забывая при этом упомянуть про соответствующий риск. Как только локомотив запустит двигатель, и поезд начнет движение, огромное количество верующих в BTC людей, охваченных большим интересом, подвергнутся разрушительной харизме и потенциалу BTC», — высказал свое мнение эксперт.

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