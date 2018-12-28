Москва, 28 декабря, 2018, 04:42 — ИА Регнум. Выборы будут проходить не на Украине, а в Вашингтоне, где еще пока не уверены, что нынешний президент Пётр Порошенко является удобной фигурой, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Марионетка

"Скорее всего, в Вашингтоне придут к выводу, что вместо Порошенко Тимошенко — лучший вариант, менее проблематичный. И тогда с почетом Порошенко скажет, что он выполнил свою историческую роль, и он не будет участвовать в выборах», — заявил Кедми, отметив, что выборы, как и положено подконтрольной стране, будут проходить не на Украине, а в Вашингтоне.

В этой ситуации важно, не кто находится в политике в Киеве, но кто находится в политике в Вашингтоне, а затем на украинской сцене будет разыгрываться комедия под названием «Выборы», утверждает эксперт. Именно поэтому Порошенко до сих пор не объявил свою кандидатуру на выборах президента.

Как сообщало ИА REGNUM, Порошенко после ноябрьской военной провокации Украины в Керченском проливе против России объявил военное положения на территории всей страны сроком на 60 дней. Многие эксперты утверждали, что это делалось для того, чтобы либо отложить выборы, которые намечены на Украине на весну 2019 года, либо и вовсе отменить. Порошенко же заявил, что «гарантирует» проведение выборов в срок.