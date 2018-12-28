Москва, 28 декабря, 2018, 03:51 — ИА Регнум. Три раза за неделю российские истребители из состава сил ПВО поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов у границы, сообщает Минобороны РФ.

Mil.ru На перехват воздушной цели

Отмечается, что в течение недели у российских границ вели разведку 14 иностранных летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ на 21 декабря, за неделю российские истребители шесть раз поднимались на перехват иностранных самолетов-разведчиков.