Хельсинки, 28 декабря, 2018, 02:15 — ИА Регнум. Задержание по запросу из Вашингтона в аэропорту Хельсинки гражданки России — это продолжение политической охоты, которую ведут Соединенные Штаты, заявил финский политолог Эркки Йохан Бекман, передает 28 декабря телеканал РЕН-ТВ.

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Комментируя задержание российской гражданки по требованию Вашингтона, которое произошло в Финляндии 15 декабря, Бекман сказал:

«Это очевидный пример охоты за русскими гражданами властями США».

Политолог обратил внимание на системный характер американских преследований российских граждан. Аресты или требования экстрадиции, выдвигаемые США, как правило, проводятся «по крайне сомнительным основаниям». Финляндия, с сожалением отмечает эксперт, выдала некоторых российских граждан по таким запросам.

Ситуацию с нынешним задержанием он назвал «на сто процентов политизированным делом», которое является частью политической охоты США на русских и попыткой оказать давление на Россию.

«Фактически по всему миру взяты заложники, — сказал Бекман. — Это такая тактика, американцы считают, что так они могут давить на Россию».

Напомним, 27 декабря стало известно, что в аэропорту Хельсинки по запросу США задержана, а затем арестована гражданка России, которую обвиняют в нарушении законодательства по борьбе с распространением наркотиков и отмыванием денег во время ее пребывания в Штатах в 2013 — 2016 гг. Сейчас решается вопрос, экстрадировать ли ее в Соединенные Штаты.