Санкт-Петербург, 27 декабря, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Трехлетний ребенок пострадал в ДТП в Кудрово на границе с Петербургом, где поезд протаранил маршрутку. Об этом сообщил замруководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Роман Ананьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Столкновение поезда и маршрутки в Кудрово

Дарья Драй ИА REGNUM Столкновение поезда и маршрутки в Кудрово

Дарья Драй ИА REGNUM Противопожарная служба

Дарья Драй ИА REGNUM Столкновение поезда и маршрутки в Кудрово

Ранее сообщалось, что в аварии пострадали четыре человека. По словам Ананьева, пострадавшими оказались пять пассажиров маршрутки, хотя в автобусе было больше людей.

Дарья Драй ИА REGNUM Столкновение поезда и маршрутки в Кудрово

Дарья Драй ИА REGNUM Столкновение поезда и маршрутки в Кудрово

«По имеющимся сведениям, пять пассажиров в маршрутке пострадали, среди них есть несовершеннолетний. Все они доставлены в больницы», — сказал Ананьев. Несовершеннолетним пострадавшим является ребенок 2015 года рождения.

Сейчас СЗ СУ на транспорте СКР проводит проверку по факту ДТП. На месте работают оперативная группа, следователи-криминалисты, а также сотрудники полиции и регионального управления МЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Столкновение поезда и маршрутки в Кудрово

Дарья Драй ИА REGNUM Противопожарная служба

Напомним, столкновение произошло около 14:30 на железнодорожном переезде. По предварительной информации, маршрутка пыталась проскочить железнодорожное полотно на красный сигнал светофора.

Дарья Драй ИА REGNUM Следственный комитет на месте происшествия

«В рамках проверки следователи дадут оценку как самому факту происшествия, так и факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности пассажиров», — сообщил Ананьев.

На данный момент с водителем работают полицейские, Следственный комитет с ним пока не общался.