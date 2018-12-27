Санкт-Петербург, 27 декабря, 2018, 15:07 — ИА Регнум. В декабре 2018 года Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова и Благотворительный фонд в поддержку петербургских спортсменов с инвалидностью «Точка опоры» дали старт совместному проекту. В 2019 году БДТ приглашает паралимпийцев на спектакли, организует встречи спортсменов с артистами театра и посещение просветительских программ.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Константин Афиногенов в БДТ им. Товстоногова

«Наш театр уже много лет дружит с олимпийскими чемпионами — начало этому положил народный артист СССР Кирилл Лавров, а в прошлом году призеры Олимпийских игр провели в БДТ ежегодное заседание «Клуба знаменитых чемпионов», а также приходили к нам на путешествие по закулисью, — комментирует директор БДТ им. Товстоногова Татьяна Архипова. — Теперь мы продолжаем эту замечательную традицию, приглашая в театр и паралимпийцев. Благодаря партнерству БДТ и благотворительного Фонда «ТОЧКА ОПОРЫ», который объединяет и поддерживает спортсменов в Петербурге, наши паралимпийцы получат возможность активно участвовать в культурной жизни города, посещать спектакли, встречаться с артистами БДТ и посещать наши просветительские программы. Нам приятно видеть в БДТ тех, кто с честью представляет нашу страну на международных спортивных соревнованиях и доказывает, что человек способен на многое. БДТ — это театр, открытый городу, и нам важно, чтобы наши спектакли были доступны людям с разными возможностями. Спортсмены признались, что давно любят наших артистов и всегда мечтали попасть на спектакли в БДТ, но найти свободный вечер в плотном графике соревнований и тренировок непросто, а когда, наконец, получается — билеты в БДТ уже не достать. Теперь такой проблемы у них не будет».

В декабре 2018 года героями совместного проекта БДТ и БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» уже стали три паралимпийца. Многократный победитель и призер международных соревнований по бадминтону на колясках Константин Афиногенов вместе с супругой посетил спектакль «Три сестры»:

«Увы, не часто получается посетить театр. Но бывают моменты, когда все «срастается»: и мое пребывание в Питере между соревновательными сезонами, и возможность посещения спектакля БДТ. Первый акт воспринялся не просто: большое количество актеров, грандиозные постоянно меняющиеся декорации. Но вот уже акт четвертый. И ты втянут в происходящие события полностью. Сопереживание, натянутый нерв, желание изменить, повлиять на происходящие, помочь… Занавес. Аплодисменты. Спасибо огромное за возможность приобщиться к сценическому искусству».