Барнаул, 27 декабря, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Коллектив кафедры физической географии и геоинформационных систем географического факультета Алтайского государственного университета (АлтГУ) завершил работу над проектом по разработке зон охраны объектов культуры на малой родине советского и российского конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова — в селе Курья Алтайского края. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба вуза.

Константин Чепрасов ИА Красная Весна Алтайский государственный университет

Работа над проектом продолжалась с середины ноября. В проект входило пять объектов исследования: «Церковь Знамения», школа (деревянная), бюст генерального конструктора стрелкового оружия, дважды Героя Социалистического труд Михаила Калашникова, мемориал воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. и волостная управа. Все они связаны с именем Калашникова, который родился здесь 10 ноября 1919 года.

«На празднование 100-летнего юбилея выдающегося оружейника, к дате которого в селе Курья создают мемориальный комплекс, в Алтайском крае ждут гостей со всей России», — говорится в сообщении.

В итоге учёными университета создано около 50 карт, схем и чертежей местности и объектов, подготовлен каталог фотофиксации, в который вошло более 300 фотографий. В ходе натурных исследований изучена территория и застройка, определена историко-культурная ценность зданий и сооружений, выполнен градостроительный и ландшафтный анализ, позволяющие дать рекомендации по охране и использованию данной территории.

Отмечается, что коллектив разработчиков, завершая работу по госконтракту с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края, получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы на разработанный проект.

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