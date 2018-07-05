На Алтае 100-летию Михаила Калашникова посвятили необычную выставку

Барнаул, , 12:50 — REGNUM Сегодняшний день, 5 июля, на малой родине знаменитого оружейника Михаила Калашникова — в алтайском райцентре Курья — стал знаменательным событием. В мемориальном музее, созданном в его честь, открылась новая выставка с необычным названием «Авось и распарит кручину хлебнувшая чаю душа», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сроки из стихотворения Александра Блока взяты в девиз выставки не случайно: посетителям представляют уникальную коллекцию кружек, принадлежавших знаменитому оружейному конструктору.

«Это подарки не только от друзей, но и от различных организаций, в том числе от Федерального бюро расследований (США)», — пояснили в управлении Алтайского края по культуре и архивному делу.

На сегодняшний день в музейных фондах мемориального комплекса в Курье хранится свыше 2500 экспонатов. Это фотографии из личного архива Михаила Калашникова, письменные принадлежности, сувениры, привезенные им из разных уголков света, а также предметы одежды, быта и многое другое.

«Жители Курьи всегда с теплом отзываются о своём земляке, вспоминают, что, несмотря на большую занятость, Михаил Тимофеевич всегда находил время для встречи с друзьями и всегда был рад побывать на Алтае. А на столе всегда был горячий ароматный чай из курьинских трав», — рассказали в музее.

Напомним, эта экспозиция стала третьей выставкой мемориальных предметов в музее, посвященной 100-летию со дня рождения известного конструктора оружия. Ранее состоялись выставки часов и икон Михаила Калашникова.

Как сообщил ИА REGNUM старший научный сотрудник музея Калашникова Александр Хохлов, посетителями музея ежегодно становятся порядка 17 тысяч человек. Это почти в два раза больше, чем все население Курьинского района Алтайского края. В связи с тем, что концерн «Калашников» обнародовал инициативу разрешить гражданам России иметь больше единиц оружия, он напомнил слова Михаила Тимофеевича:

«Оружие в мирное время должно находиться под самым большим амбарным замком».

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Напомним, Михаил Тимофеевич Калашников — советский и российский конструктор стрелкового оружия, доктор технических наук, генерал-лейтенант, изобрёл всемирно известный автомат Калашникова, герой Российской Федерации. Скончался 23 декабря 2013 года в Ижевске в возрасте 94 лет, после тяжелой болезни. 10 ноября 2019 года ему бы исполнилось сто лет.

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