Москва, 27 декабря, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Сотрудники ООО «Комбинат питания «Конкорд» не являются переносчиками дизентерии, которая, по одной из версий, стала причиной отравления воспитанников детских садов и школ в Юго-Восточном административном округе Москвы. Причиной инцидента могло стать некачественное сырье для приготовления блюд.

Http://appsro.ru Человеческий фактор исключили из причин отравления в детсадах Москвы

После информации о массовом отравлении детей на юго-востоке Москвы надзорные органы организовали проверку, которая выявила, что ни один из сотрудников пищевого предприятия не является носителем дизентерии.

«Если у кого-то из сотрудников был вирус, он мог попасть в продукты. Но все сотрудники чистые, этот фактор мы отсекли», — заявил директор комбината питания «Конкорд» Юрий Остюк.

В данный момент оператор остановил свою работу до выяснения причин. Одна из версий случившегося не исключает, что источником бед явилось некачественное сырье от поставщиков готовых продуктов. На лабораторные исследования отправили образцы говядины, мяса птицы, трески, молока, сливочного масла, овощей и фруктов.

Также специалисты проверят бутилированную и водопроводную воду, взяты пробы суточных смывов. Сроки исследований составляют до десяти суток. Эксперты обещают, что все результаты будут опубликованы по мере готовности.

В конце декабря было инициировано собрание обеспокоенных ситуацией родителей, на котором присутствовали и представители комбината питания. Для более оперативной обратной связи глава оператора питания Юрий Остюк оставил обеспокоенным родителям свой номер телефона.

В данный момент остановлена отгрузка со складского комплекса до выяснения причин.