Москва, 27 декабря, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий административные штрафы за нарушения правил управления маломерным судном, внесла в Госдуму Волгоградская областная Дума, передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря. Прописываются санкции за причинение вреда здоровью.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Так, согласно поправкам в КоАП, нарушение правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, влечет наложение административного штрафа в размере от 2,5 тыс. рублей или лишение права управления маломерным судном на срок от одного года до полутора лет.

Нарушение правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, влечет наложение административного штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или лишение права управления маломерным судном на срок от полутора до двух лет, следует из текста поправок.

При этом предлагается под причинением легкого вреда здоровью понимать «кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности».

Авторы указали на то, что в 2017 году при общем снижении числа происшествий на водных объектах России наблюдалось увеличение числа происшествий с маломерными судами. Так, по данным МЧС России за 2017 год зафиксированы 44 аварийных происшествия с маломерными судами, количество аварийных происшествий увеличилось в сравнении с 2016 годом на 12% (в 2016 году — 32 происшествия), в результате которых погибли 38 человек (в 2016 году — 43 человека), получили травмы 19 человек (в 2016 году — 19 человек).

Кроме того, депутаты внесли в Госдуму законопроект, предполагающий уголовную ответственность в случае причинения тяжкого вреда здоровью или причинение смерти на воде. Санкции предполагают до семи лет лишения свободы.