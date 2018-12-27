Екатеринбург, 27 декабря, 2018, 11:37 — ИА Регнум. С 1 января 2019 года в Екатеринбурге перестанут ходить популярные маршрутные автобусы № 024 и № 04. Об этом заявил журналистам глава отдела организации транспортного обслуживания населения в мэрии города Николай Вахлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В администрации не пожелали продлевать договоры с частными перевозчиками, компаниями «Декар» (№04) и «Пегас» (№024). Причина — экономическая.

«В городе нет столько денег, чтобы платить из бюджета за дублирующие маршруты… В бюджете на данный момент нет таких сумм, чтобы платить перевозчикам в тех объемах, чтобы платить за дублирующий маршрут», — заявил Вахлов.

Тем не менее, по словам самого чиновника, если проходящий по центральной горизонтали Екатерибурга №04 практически на 99% совпадает с маршрутом автобуса №025, то популярный маршрут №024 от северо-западной окраины города до его южных границ дублируются лишь «на 30−35%» 6−7 маршрутами. Какую-то часть «ходового» маршрута можно проехать на №13, другую — на №016, успокоил руководитель.

Начотдела признал, что в результате отмены маршрутов увеличится количество пересадок, которые предстоит делать жителям города. «Не везде», — подчеркнул чиновник.

«Пересадочность у нас в городе присутствует, у нас есть пересадочные тарифы, люди могут этим воспользоваться», — напомнил Вахлов.

Еще чиновникам предстоит наладить работу дублирующих маршрутов. На автобусе №016, на котором можно проехать южную часть маршрута №024, нет кондукторов. «Проработаем ситуацию, чтобы кондуктора на автобусе №016 работали», — пообещал руководитель. А на автобусе №25 увеличат количество транспортных средств на 7−8 единиц. Будут ли как-то компенсированы мощности №024, который до сих пор собирает полные автобусы (а корреспондент ИА REGNUM проверил ситуацию перед диалогом с чиновником), пока неясно.

Работающие на отменяемых маршрутах водители и кондуктора, уверяет начотдела, без работы не останутся. «В городе нехватка персонала на транспорте», — заверил чиновник журналистов.

Напомним, в Екатеринбурге в 2017 году «сорвалась» транспортная реформа, где предлагалась отмена большинства городских маршрутов и создание ориентированной на пересадки системы. Общественность встретила обещанные изменения «в штыки», возмущались реформой и профильные эксперты. Реформа отложена на июль 2019 года, ее обсуждение стартует в начале года.